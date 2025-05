Kvaratskhelia assente in PSG-Reims! Spiegato il motivo

Khvicha Kvaratskhelia è stato sostituito poco prima dell’inizio della sfida tra PSG e Reims. Al suo posto Désiré Doué, che sta affiancando Ousmane Dembelé e Bradley Barcola.

LA NOTIZIA – Khvicha Kvaratskhelia, che era stato designato per iniziare dal primo minuto la finale di Coupe de France tra PSG e Reims, è stato costretto a partire dalla panchina. Il motivo è stato appena comunicato dai transalpini, i quali hanno fatto riferimento a un mal di testa che ha colpito il calciatore georgiano prima dell’inizio del match. Al suo posto è presente Désiré Doué, che ha iniziato molto bene il match. Suoi i due assist per i gol di Bradley Barcola nei primi 20 minuti dell’incontro. Per quanto riguarda il georgiano, le sue condizioni non preoccupano in vista della finale di Champions League contro l’Inter. Atto finale che si disputerà sabato 31 maggio.