Kuzmanovic: “Scudetto? Juventus in difficoltÃ , Milan in corsa. Eriksen…”

Kuzmanovic: “Scudetto? Juventus in difficoltà, Milan in corsa. Eriksen…”

Condividi questo articolo

kuzmanovic

Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della corsa scudetto che vede i nerazzurri in lotta con Juventus e Milan e di Christian Eriksen

SCUDETTO – Zdravko Kuzmanovic, ex centrocampista dell’Inter, ha parlato della lotta scudetto ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Stadio Aperto”. «Juventus KO contro la Fiorentina? Anche nelle ultime partite non mi avevano convinto, li vedo in difficoltà quest’anno. Per me è un bene vedere altre squadre avanti a lottare per lo Scudetto, sarebbe bello vedere vincere anche qualcun altro». «Milan in corsa per lo scudetto? Non saprei dirlo, ma sono sicuro che riusciranno a rimanere in corsa fino alla fine. Vedo altre squadre che sono magari più forti, ma oggi giocano meglio loro».

DIFFICOLTÀ – Kuzmanovic sul motivo delle difficoltà di Christian Eriksen nella squadra nerazzurra. «Semplice, in Premier League si gioca più aperto, box-to-box. In Serie A no, anche ai giocatori forti gli allenatori dettano i movimenti e gli schemi. Ho giocato in Italia, Spagna e Germania e posso dire che la Serie A è la più difficile. In Inghilterra è ritmo alto e basta, mentre in Italia è difficile segnare anche alle piccole squadre».