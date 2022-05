Kuntz esalta Calhanoglu: «Con giocatori come lui apriremo nuovo ciclo»

Il CT della Turchia, Stefan Kuntz, ha parlato in conferenza stampa presentando il nuovo progetto della Nazionale. Parole di elogio nei confronti del giocatore dell’Inter Calhanoglu

NUOVO CICLO − Per Kuntz, Calhanoglu dell’Inter sarà un nuovo leader della Nazionale turca: «Dopo che Burak Yılmaz ha lasciato la nazionale, la nostra squadra ha acquisito una nuova gerarchia. Avere nomi come Hakan Çalhanoğlu ed Enes Ünal qui ci darà l’opportunità per un nuovo ciclo. Abbiamo quattro partite davanti a noi. Ci concentreremo per riuscire a vincerle tutte. Non sarà facile per i nostri giocatori rimanere motivati ​​dopo una lunga stagione».

Fonte: sozcu.com.tr