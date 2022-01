Kumbulla: «L’Inter ai quarti? Sicuramente servirà un altro atteggiamento»

Kumbulla ha segnato il primo dei tre gol con cui la Roma ha battuto il Lecce stasera, guadagnandosi l’accesso ai quarti di finale di Coppa Italia contro l’Inter (vedi articolo). Il difensore albanese, intervistato da Mediaset, si è espresso sull’impegno coi nerazzurri.

FARE MEGLIO – Marash Kumbulla non dimentica l’ultimo precedente all’Olimpico fra le due squadre. Queste le sue parole dopo il 3-1 al Lecce: «L’Inter ai quarti di finale di Coppa Italia? Sicuramente dovremo iniziare la partita in un altro modo (rispetto allo 0-3 del 4 dicembre in Serie A, ndr), con un atteggiamento ancora più positivo. Adesso pensiamo alla partita di domenica, poi piano piano penseremo all’Inter».