Kumbulla: “De Vrij tra i piÃ¹ forti al mondo! Capisce prima degli altri”

Kumbulla: “De Vrij tra i più forti al mondo! Capisce prima degli altri”

Marash Kumbulla, difensore dell’Hellas Verona che interessa fortemente all’Inter, in un’intervista su “Sportweek” ha parlato di come ha passato la quarantena, ha descritto i suoi pregi e difetti, concludendo parlando dei suoi tre difensori preferiti citando anche il neroazzurro Stefan de Vrij.

IN QUARANTENA – Marash Kumbulla inizia l’intervista parlando di come ha passato la quarantena e dei suoi hobby: «Come ho passato la quarantena? Mi piace svagarmi e divertirmi. E faccio i capricci per la Playstation: ci gioco anche quando c’è Greta che giustamente richiede la mia attenzione. Giochi preferiti? Call of Duty e Fifa, dove gioco soprattutto la modalità Ultimate Team, che ti dà la possibilità di creare una squadra tutta tua, con calciatori di formazioni diverse. Ho costruito una squadra spagnola perché secondo me in Spagna, insieme all’Inghilterra, si gioca il calcio migliore. Ci ho messo dentro Sergio Ramos del Real, Florenzi del Valencia, De Jong del Barcellona…».

PREGI E DIFETTI – Kumbulla spiega i suoi pregi e difetti: «Miei difetti? Devo migliorare col piede sinistro. Punti di forza? La concentrazione in partita, l’attenzione che metto su ogni palla e la determinazione. Freddezza? Fa parte del mio carattere e me ne accorgo quando gioco con i miei amici: loro se vincono esultano!».

MODELLI – Kumbulla chiude parlando dei suoi difensori preferiti, citando anche l’olandese dell’Inter: «Modello di difensore? Mi è sempre piaciuto Giorgio Chiellini per la cattiveria agonistica che mette in partita, ma per me i tre più forti sono Virgil Van Dijk, Sergio Ramos e Stefan de Vrij. Del primo vorrei la forza fisica: è devastante soprattutto nei duelli aerei. Del centrale del Real Madrid vorrei l’’esperienza e la garra che mette in partita. Del difensore dell’Inter vorrei la lettura delle azioni: capisce prima dove può finire la palla».

Fonte: Sportweek.