Kulusevski: “Inter, ho scelto la Juventus per Sarri. Sul mio ruolo…”

Kulusevski ha ribadito i motivi della sua scelta di passare alla Juventus (qui le parole di questa mattina), nonostante il forte interesse dell’Inter. Il centrocampista si racconta ai microfoni di “Casa SkySport”, sottolineando la grande ammirazione per Sarri

IDEE CHIARE – Dejan Kulusevski e il mancato passaggio all’Inter: «Uno dei motivi per cui ho scelto i bianconeri è stato proprio Sarri. Penso di poter fare molto bene e di imparare tantissimo con lui. Ho studiato il suo gioco e ho guardato tutte le partite del suo Chelsea. Il mio ruolo perfetto? Dietro le punte. Quando gioco non penso al gol o agli assist. Con la palla penso sempre ad attaccare, al fatto che i difensori devono sapere con chi hanno a che fare – dice Kulusevski -. Detto questo, devo migliorare nel tirare più spesso in porta e anche nel segnare di più. Secondo me, posso fare meglio, migliorare. 5 gol sono un buon numero alla prima stagione da titolare in Serie A, ma posso fare di più. Ho scelto la Juve anche per questo e perché posso fare molto bene lì e imparare tantissimo. Ho studiato tantissimo il gioco di Sarri, Hazard è il mio giocatore preferito e guardavo tutte le partite del Chelsea. Penso di poter fare molto bene nel suo gioco».