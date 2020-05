Kulusevski: “Eriksen fatica? Un po’ me lo aspettavo. Un consiglio a Tonali”

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato in esclusiva Dejan Kulusevski, talento classe 2000 in forza al Parma ma promesso sposo della Juventus. Lo svedese è stato al centro di un duello di mercato con l’Inter, che ha poi ripiegato su Eriksen e spera di non lasciarsi sfuggire anche Sandro Tonali

TALENTO DELLA DISCORDIA – È stato oggetto di una vera e propria lotta di mercato tra Inter e Juventus. Alla fine l’hanno spuntata i bianconeri, portandosi a casa Dejan Kulusevski per la modica cifra di 35 milioni più 9 di bonus. Numeri importanti, che lo svedese spera di giustificare con le prestazioni. Arriverà alla corte di Maurizio Sarri dopo essere stato corteggiato da Antonio Conte. L’Inter poi ha preso Christian Eriksen, per colmare il vuoto di qualità in mediana, ma il danese ha avuto qualche difficoltà: «Esatto – sottolinea Kulusevski – con Conte i movimenti sono diversi, come l’assetto tattico. E il mio dubbio era proprio questo. Un consiglio a Tonali? Sandro è fortissimo, è normale che lo cerchino in tanti. Non mi sento di dargli consigli: scelga col cuore ciò che è meglio per lui. La partita in cui ho avuto le sensazioni più forti? Al debutto a San Siro con l’Inter: uno stadio magnifico. Ero sereno in apparenza, ma nell’intervallo ho vomitato per lo stress: un 2-2 indimenticabile».

