Kulusevski: «Conte mi voleva già all’Inter! Premier League? Ero nervoso»

Kulusevski, ex Juventus e oggi al Tottenham in Premier League, ha parlato del suo approdo in Inghilterra. A detta sua, tanta tensione inizialmente, ma Conte lo ha aiutato. Il tecnico racconta già lo voleva all’Inter

AIUTATO − Dejan Kulusevski si esprime sul suo arrivo al Tottenham: «Ero nervoso. Terrorizzato. Era un nuovo campionato, la Premier League, dove tutto va molto più veloce e tutti sono molto più forti. Avevo giocato male alla Juventus e non sapevo cosa avrei fatto. Per fortuna sono arrivato in una società che sapeva chi ero, ho avuto un allenatore, Antonio Conte, che mi aveva voluto un paio di anni prima all’Inter». Le sue parole a Sport Bladet.