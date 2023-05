Krunic: «Champions League? Semifinali qualcosa di nuovo. Obiettivo da raggiungere»

Krunic lancia la sfida all’Inter su due fronti: Serie A e Champions League. Il centrocampista bosniaco, al canale ufficiale della Lega Serie A, valuta sia il derby in arrivo fra quattro giorni sia la corsa per chiudere nelle prime quattro posizioni.

DERBY IN ARRIVO – Rade Krunic, in attesa del derby contro l’Inter, fa notare come il Milan si stia affacciando a un qualcosa che questa rosa non ha mai provato: «Per tanti di noi è una cosa nuova. È stato speciale giocare anche gli ottavi, per esempio per me, poi i quarti. Adesso le semifinali: è sempre qualcosa di nuovo, forse anche pressante. Però noi ci alleniamo tutti i giorni per giocare queste partite e penso che non esista niente di meglio di questo. L’obiettivo dall’inizio della stagione era sempre lo scudetto, perché noi pretendiamo sempre il massimo. Avevamo delle partite che dovevamo vincere e non abbiamo vinto, quindi al momento la qualificazione in Champions League è un obiettivo di squadra. Il Milan ovviamente deve giocare la Champions League: dobbiamo raggiungere questo obiettivo».