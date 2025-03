Krstovic in orbita Inter, parla Trevisani: «Farei altro step. Meglio altrove!»

Nikola Krstovic è uno degli attaccanti sondati dall’Inter in vista della finestra estiva di mercato. Sul punto si è così espresso il giornalista Riccardo Trevisani.

LA SITUAZIONE – Nikola Krstovic rappresenta uno dei profili monitorati dall’Inter per il suo attacco della prossima stagione. L’attaccante del Lecce si sta ben disimpegnando nella sua terza annata in Salento, essendo arrivato in doppia cifra di gol per recitare un ruolo da protagonista in una compagina che ambisce alla salvezza. I nerazzurri, che dovrebbero dire addio a Marko Arnautovic e Joaquin Correa al termine dell’annata, considerano dunque il calciatore montenegrino come uno dei possibili innesti volti a rendere ancora più pericoloso il proprio reparto offensivo in vista delle prossime annate.

Krstovic sul taccuino dell’Inter: il giudizio di Trevisani

IL RAGIONAMENTO – Il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato a Cronache di Spogliatoio dell’interessamento dell’Inter per l’attaccante del Lecce. Dal suo punto di vista, la soluzione migliore per Krstovic sarebbe però un’altra: «lo farei uno ‘steppino’ in avanti prima di passare all’Inter. Si potrebbe scoprire, ad esempio, che Duvan Zapata non riesca più a riprendersi dopo la rottura del crociato alla sua età. E magari Krstovic va al Torino. Non andrei a proporlo ad altissimo livello. Si tratta di un attaccante che si fa vedere molto in area, che tira tanto ma ha poca tecnica».