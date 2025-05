Krstovic illude il Lecce, ma il pari accontenta più il Verona!

Il Lecce pareggia a Verona 1-1, nonostante il gol iniziale di Krstovic. Per la squadra salentina è un pareggio che non serve tanto.

SOLO PARI – Al Bentegodi scontro diretto per la salvezza tra Verona e Lecce. I salentini, dopo la vittoria di ieri sera dell’Empoli contro il Parma, si presentano da terzultimi in classifica. La squadra di Marco Giampaolo ha bisogno necessariamente dei tre punti. Nel precedente turno, entrano hanno subito una sconfitta: gli scaligeri contro l’Inter al Meazza, mentre i salentini hanno perso in casa contro il Napoli per 1-0. Match carico di tensione sin dai primi minuti, tant’è che Suslov e Coulibaly vengono subito in contatto dopo pochi secondi. La partita si stappa in realtà subito: al 23′ il solito Krstovic porta in vantaggio il Lecce. Ma il Verona c’è e prima della fine del primo tempo trova il gol del pareggio con l’incornata di Coppola. Il difensore trova una parabola molto insidiosa, che inganna Falcone. Nella ripresa, il Lecce ci prova alla ricerca del gol che porterebbe la squadra al quartultimo posto. A provarci c’è Banda, che da pochi passi non riesce a trovare il pallone sul cross basso di Pierotti. Nel finale, attimi di paura per uno scontro aereo tra Mosquera e Gaspar, con quest’ultimo che ha avuto la peggio. Ma fortunatamente niente di grave. Peraltro lo stesso difensore è poi uscito per un colpo alla spalla.

VERONA-LECCE 1-1

23′ Krstovic, 40′ Coppola