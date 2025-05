Kroos: «Acerbi? Tra un allarme o un cane davanti casa sceglierei lui»

Kroos elogia Francesco Acerbi e la sua straordinaria mentalità, messa in mostra durante Inter-Barcellona. Al contempo il tedesco simpatizza per i nerazzurri. Le sue parole.

SIMPATIZZANTE NERAZZURRO – L’Inter, martedì sera contro il Barcellona nella leggendaria semifinale di ritorno di Champions League conclusasi 4-3, ha avuto un tifoso in più. Nientepopodimeno che l’ex Real Madrid Toni Kroos. Il tedesco, ritiratosi lo scorso anno, ha parlato insieme al fratello Felix nel podcast “Einfach mal Luppen“. Le parole dell’ex fuoriclasse: «Non voglio dire di essere un tifoso dell’Inter, ma provavo una certa simpatia per loro. Forse gli ultimi 10 anni al Real Madrid mi hanno un po’ influenzato nel mio essere contro il Barcellona, ​​ma provavo un certo affetto per l’Inter».

ACERBI – Lo stesso Kroos ha poi parlato di Francesco Acerbi, che martedì sera ha trovato l’insperato gol del 3-3 cha ha mandato la partita ai supplementari. Il tedesco ha elogiato il difensore 37enne per la sua straordinaria mentalità: «Se dovessi scegliere tra un sistema di allarme, un pastore tedesco e un Acerbi davanti a casa, sceglierei Acerbi. Questa è pura mentalità». Gol leggendario quello di “Ace“, che si è spinto in avanti e al 93′ è riuscito a trovare la rete del 3-3, rendendo epica la semifinale col Barcellona.