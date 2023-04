Krol: «Tre posti Champions League occupati, Inter non credo!»

Ruud Krol ex difensore – tra le altre – del Napoli, dagli studi di DAZN nei panni di opinionista, esprime un suo parere riguardo quelli che saranno i primi quattro al termine del campionato di Serie A.

PRIME QUATTRO POSIZIONI – Krol esclude l’Inter dalle prime quattro posizioni di Serie A al termine del campionato: «Il Milan andrà in Champions League insieme al Napoli, penso anche la Lazio. Per il quarto posto sarà molto difficile. Se l’Inter ritrova la sua forma nel breve tempo, ma io non credo per quello che ho visto contro la Fiorentina. Ha sbagliato tante occasioni, non gioca con la stessa grinta di prima».