Krol: “Serie A alla Juventus? Ci saranno sorprese: attenzione all’Inter!”

Ruud Krol, ex difensore olandese del Napoli, intervistato sulla “Gazzetta dello Sport” dice la sua riguardo il campionato di Serie A.

SORPRESA SERIE A – Ruud Krol segue con piacere il campionato di Serie A, e analizza il momento in classifica: «Ancora Juventus? Se il campionato non si fosse fermato avrei detto sì, ma questa ripresa può portare qualche sorpresa. La Juventus non è in forma, ma se trova i ritmi giusti sarà molto difficile da battere. Vedo bene anche la Lazio, ma l’Inter è in grado di recuperare i punti di svantaggio, è la prima antagonista. Il gol di Christian Eriksen contro il Napoli in Coppa Italia? Una disattenzione dell’intero reparto difensivo in occasione del gol del danese, probabile che non ci sia stata la giusta concentrazione».