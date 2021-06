Krol: «De Vrij? Grande campionato con l’Inter! Con de Ligt sempre bene»

De Vrij stasera scenderà in campo con l’Olanda, impegnata contro l’Austria nella sfida valida per la seconda giornata del Girone C di Euro 2020. Ruud Krol, ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” dove ha parlato della coppia formata dall’interista e dal bianconero de Ligt

COPPIA CHE FUNZIONA – Stefan de Vrij stasera ritrova Matthijs de Ligt. Ruud Krol dice la sua sulla coppia difensiva dell’Olanda: «De Vrij ha giocato un bel campionato in Serie A, ha vinto lo scudetto con l’Inter. De Ligt con de Vrij insieme hanno sempre giocato bene, non vedo nessun problema».