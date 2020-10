Kramaric: “Problemi con Perisic? No, rapporto fantastico! Giocate…”

Ivan Perisic Inter

In Croazia si è parlato di problemi fra Kramaric e Perisic, usando come esempio uno screzio di campo fra i due. L’attaccante dell’Hoffenheim, in conferenza stampa, ha voluto smentire queste voci.

NULLA DI VERO – Andrej Kramaric smentisce di avere difficoltà con Ivan Perisic: «Il nostro rapporto è fantastico, non abbiamo problemi. Ivan è fenomenale, sia come persona sia come calciatore. Mi piace giocare con lui: in alcune situazioni quando lo vedo che cerca la palla è positivo per me, perché ha fiducia in se stesso ed è la stessa cosa che ho io».

Fonte: Vecernji list