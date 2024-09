Kozminski: «Zielinski avrà tanto spazio. Differenza con Mkhitaryan»

L’ex calciatore polacco Marek Kozminski si è espresso sulla possibilità che il suo connazionale Piotr Zielinski riesca a trovare maggiore spazio nell’Inter di Simone Inzaghi.

IL RAGIONAMENTO – L’ex calciatore Marek Kozminski ha rilasciato un’intervista a Sport.se.pl, all’interno della quale si è anche espresso sulle velleità del suo connazionale Piotr Zielinski nell’Inter. La squadra allenata da Simone Inzaghi, dal suo punto di vista, dovrà necessariamente garantirgli uno spazio adeguato alla luce di un fattore principale: «Mi chiedo se rimarrà nell’undici titolare, vedremo nelle prossime gare di campionato, ma per me sarà così. L’Inter giocherà su tre fronti fino alla fine della stagione, non darei tanta importanza a chi è o meno titolare. Ci sono 17-18 giocatori che giocheranno di più: se Piotr totalizzerà 30-35 partite dal 1′, sarà un buon risultato».

Kozminski su una differenza tra Zielinski e Mkhitaryan: il suo pensiero

LA DIFFERENZA – Kozminski ha concluso il suo ragionamento ponendo l’accento su una ragione sostanziale alla base del possibile maggior minutaggio di Zielinski rispetto al suo “rivale” a centrocampo, Henrikh Mkhitaryan. Queste le sue parole: «La concorrenza per lui è rappresentata da Mkhitaryan, un calciatore che ha cinque anni di esperienza in più. Secondo me, questa è la differenza significativa». Il polacco potrebbe partire da titolare nella prossima sfida dell’Inter in Serie A prevista contro l’Udinese. Inzaghi risolverà ogni dubbio solo dopo l’ultima rifinitura di domani, ma la sensazione è che Zielinski possa ricoprire un posto da titolare per la seconda volta in stagione.