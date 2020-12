Kovalenko: “Inter-Shakhtar Donetsk, daremo il nostro meglio per vincere!”

Condividi questo articolo

203626890 © Vitalii Kliuiev | Dreamstime.com

Kovalenko, centrocampista dello Shakhtar Donetsk eletto “Man of the Match” della sfida vinta 2-0 contro il Real Madrid ieri, in un’intervista rilasciata attraverso il sito ufficiale ha parlato dell’ultima sfida di UEFA Champions League contro l’Inter.

ULTIMA SFIDA – Kovalenko, eletto il migliore in campo dopo Shakhtar Donetsk-Real Madrid, in un’intervista concessa attraverso il sito ufficiale degli ucraini ha parlato così dell’ultimo impegno in UEFA Champions League contro l’Inter: «Lo Shakhtar Donetsk è un club che vuole sempre vincere, e naturalmente scenderemo in campo con la voglia di vincere, daremo tutto il nostro meglio per vincere».