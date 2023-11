Kovalenko ‘giustizia’ il Napoli! Empoli vittorioso al ‘Maradona’

Napoli-Empoli è finita con il punteggio di 0-1. Successo importantissimo dei toscani che trovano la rete della vittoria nel finale con Kovalenko

GIUSTIZIERE – Clamorosa sconfitta del Napoli che, in casa, perde contro l’Empoli. Nel primo tempo meglio la squadra di Andreazzoli che costringe in due occasioni Gollini, titolare per l’infortunio di Meret, a compiere una grande parata. Nella ripresa il Napoli cresce ma le occasioni arrivano solo nella parte finale di secondo tempo con Kvaratskhelia che all’89’ si vede negato il gol del possibile 1-0 da un intervento strepitoso di Berisha. La beffa per la squadra di Garcia arriva in pieno recupero: al 91′ Kovalenko si inventa un destro da posizione impossibile che non lascia scampo a Gollini e che fissa il punteggio finale sullo 0-1. Il Napoli resta fermo a 21 punti, al quarto posto in classifica.