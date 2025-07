Kovacic rivela: «Sucic? Ausilio mi ha chiamato e gli ho risposto così!»

Kovacic parla di Petar Sucic, centrocampista croato e compagno di nazionale arrivato all’Inter quest’estate. Il DS nerazzurro Piero Ausilio, che conosce molto bene, ha appunto chiamato Kovacic. Ecco cosa gli ha detto.

PAROLE AL MIELE – L’Inter ha una certa tradizione con i giocatori provenienti dalla Croazia. Tre nazionali croati che hanno fatto benissimo a Milano sono stati sicuramente Ivan Perisic, Marcelo Brozovic e Mateo Kovacic. Quest’ultimo, oggi al Manchester City, ha tenuto una lunga intervista a Sportske Novosti. Alla domanda sul compagno di Nazionale Petar Sucic, classe 2003 arrivato all’Inter proprio quest’estate, ha risposto in questo modo: «Sucic ha giocato una partita di alto livello e si merita tutto il bene che gli sta accadendo. Non abbiamo parlato dell’Inter, ma l’Inter mi ha parlato di lui. Non c’erano dubbi su che tipo di giocatore sia, perché lo vedono molto bene. Il direttore Piero Ausilio mi ha chiesto che tipo di ragazzo sia, il suo carattere. Ho potuto dirgli solo le cose migliori perché Petar è un bravo ragazzo, duro, con carattere, tenace e, cosa importante, è umile e dedito. Ha un grande talento, ma è proprio questo atteggiamento e questo approccio, cioè il fatto che sia un grande lavoratore, che contribuiranno alla sua grande carriera!».