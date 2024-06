Kovacic ricorda il passato: «Un piacere giocare all’Inter!»

Siamo alla vigilia di Croazia-Italia, che sancirà la squadra qualificata agli ottavi di finale degli Europei dal gruppo B. Mateo Kovacic ha ricordato il suo periodo a Milano con la maglia dell’Inter su Sky Sport.

PASSATO – Croazia-Italia è la partita che vale la qualificazione agli ottavi di finale degli Europei. A Luciano Spalletti basta un pareggio per evitare l’eliminazione clamorosa. Uno dei protagonisti in campo sarà Mateo Kovacic, che probabilmente partirà dal primo minuto. Il centrocampista è tornato sul suo passato a Milano: «Sei arrivato troppo giovane in Italia? Forse sì, ricordo bene gli anni che ho avuto lì. Per me è stato un piacere giocare in Italia e per l’Inter. L’Italia ha una grande squadra con un grande allenatore».