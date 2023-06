Kovacic dal Chelsea al Manchester City, incassa anche l’Inter!

Mateo Kovacic passa dal Chelsea al Manchester City per poco meno di 30 milioni di euro. Scatta il contributo di solidarietà e quindi incassa anche l’Inter

MINI INCASSO − Cambio di maglia, ma sempre in Premier League per Kovacic. Dopo cinque anni di Chelsea, il centrocampista croato passa alla corte di Guardiola al Manchester City. Per i Blues incasso di 25 milioni di sterline (29 milioni di euro). Il suo passaggio ha fatto scattare il contributo di solidarietà del 5%, ossia un mini incasso da garantire agli ex club di militanza del croato. Nello specifico, il contributo equivale al prezzo pattuito dalle due società per il trasferimento secondo delle aliquote stabilite e in particolare tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per la/le società in questione nelle stagioni comprese tra il 12° e 23° anno di età. All’Inter il giocatore ha militato dal 2013 al 2015, tra i 19 anni e i 21. Al club nerazzurro, dunque, spettano 435 mila euro. Oltre all’Inter, beneficeranno del contributo anche Dinamo Zagabria (580mila euro), Real Madrid (290mila euro) e LASK (145mila euro).