Koundé rischia l’Inter? Deschamps ammette: «Problema al tendine!»

Jules Koundé si è infortunato contro la Francia e proprio come il suo compagno di squadra Memphis Depay, è stato costretto a tornare a Barcellona per proseguire con le cure mediche. Fra undici giorni i due giocatori dovrebbero sfidare l’Inter in UEFA Champions League, ma la loro condizione è da valutare (vedi QUI). In particolare quella del difensore francese, di lui ha parlato il Commissario Tecnico Didier Deschamps.

GRANDE DUBBIO – Didier Deschamps in conferenza stampa aggiorna riguardo le condizioni del difensore del Barcellona: «Jules Koundé ha avuto un problema al tendine del ginocchio e Mike Maignan un problema al polpaccio. Non saranno disponibili per la partita di domenica in Danimarca. Perdiamo altri due giocatori. I giocatori sono sottoposti a un ritmo infernale con la sequenza delle partite». La presenza del difensore francese con l’Inter resta dunque sempre più a rischio.