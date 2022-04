Koulibaly sulla lotta con Inter e Milan: «Concentrati per vincere lo scudetto»

Koulibaly suona la carica in vista di Atalanta-Napoli, una delle partite più attese della trentunesima giornata di Serie A insieme a Juventus-Inter (QUI le ultime). Il difensore azzurro guarda allo scudetto consapevole che le chance sono tante da qui alla fine. Di seguito le sue dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli

FOCUS SCUDETTO – Kalidou Koulibaly non si nasconde e pronuncia la parola scudetto forte e chiara. Il difensore del Napoli – intervenuto ai microfoni di Radiogoal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli -, guarda all’Atalanta e alle altre sette ‘finali’: «Mancano otto partite, sappiamo che saranno 8 finali, saremo concentrati fino alla fine per vincere questo scudetto. Abbiamo un sogno: regalare qualcosa di importante a questa grande città, spero che anche i tifosi ci siano vicino fino alla fine, abbiamo bisogno di loro. Dopo il Milan potevamo abbatterci invece abbiamo reagito mentalmente ed abbiamo vinto con Verona ed Udinese», così il senegalese sulla lotta scudetto con Milan e Inter.