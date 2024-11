Koulibaly: «Spero che il Napoli vinca lo scudetto». E sul ritorno in Italia!

Kalidou Koulibaly ha sottolineato la sua vicinanza al Napoli, che resiste al passare degli anni, e ribadito il suo punto di vista sull’idea del ritorno in Italia.

UNA CERTEZZA – Kalidou Koulibaly resta ancora fortemente legato al Napoli. Il difensore dell’Al-Hilal ha rilasciato un’intervista a SportMediaset sul tema dell’affetto che continua a conservare verso la città e la squadra partenopea e delle sue sensazioni in vista del prosieguo della stagione. Queste sono state le sue dichiarazioni sulle speranze di successo finale del Napoli: «Sono davvero felice per il Napoli. Mi auguro di riuscire ad andare allo stadio a dicembre, quando il campionato saudita sarà in pausa. Non vedo l’ora, mi mancano tutti. Ad ogni modo, spero che vincano la Serie A».

Koulibaly sulla possibilità di tornare in Serie A

CAPITOLO MERCATO – Koulibaly si è successivamente espresso sull’idea, paventata da una parte degli osservatori, del suo possibile ritorno nel massimo campionato italiano. Il senegalese ha escluso con forza tale ipotesi: «Io sto bene qui, il mio tempo in Serie A è finito. Il Napoli mi ha dato tanto. Per rispetto non voglio tornare».