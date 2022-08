Koulibaly: «Lukaku in Italia non gli piaceva avermi contro! Al Chelsea…»

Durante la conferenza stampa di presentazione col Chelsea, Kalidou Koulibaly, si è espresso anche su Lukaku dell’Inter. Una sua considerazione sul perché il belga ha fatto male in Premier League

FLOP BIG ROM − Koulibaly ha parlato di Lukaku (oggi all’Inter) e della sua deludente annata al Chelsea: «Romelu Lukaku è un buon giocatore, un bel giocatore, un giocatore di talento. Lui è molto forte e io ero abituato a giocare contro di lui in Italia, penso che non gli piacesse giocare contro di me! Credo che lo scorso anno non avesse la sicurezza di cui aveva bisogno per giocare come voleva. Il calcio non riguarda solo il campo, ma bisogna stare bene anche nella vita privata. Penso che ciò abbia potuto influire».