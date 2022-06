Koulibaly lancia la sfida: «Scudetto, Napoli c’è. Peccato per scorso anno»

Kalidou Koulibaly ha parlato ai microfoni di BBC Africa, soffermandosi sullo scudetto sfumato la scorsa stagione. Ma anche lanciando la sfida – compreso all’Inter – per il campionato del prossimo anno.

SFIDA LANCIATA – Kalidou Koulibaly lancia la sfida all’Inter e alle altre candidate allo scudetto: «Non posso dire di essere soddisfatto, la corsa per il titolo era molto importante per noi. Non siamo riusciti però a ottenere i punti necessari. I tifosi erano infelici perché volevano che lottassimo per lo scudetto fino all’ultimo, è un peccato. La prossima stagione ci saranno dei cambiamenti. Ma so che faremo di tutto per lottare per il titolo».