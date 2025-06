Koulibaly: «Inzaghi? All’Inter ha fatto bene, parliamo tanto di un aspetto»

Koulibaly ha parlato di Simone Inzaghi, ex Inter e oggi all’Al Hilal. Il difensore centrale senegalese ha fatto riferimento anche agli anni in nerazzurro.

ELOGIO AL NUOVO MISTER – L’Al Hilal di Simone Inzaghi ha passato il turno al Mondiale per Club e agli ottavi di finale incontrerà nientepopodimeno che il Manchester City. Kalidou Koulibaly, ex Napoli e Chelsea, ha parlato dell’ex allenatore dell’Inter ai canali ufficiali della FIFA: «Inzaghi è un grande allenatore, lo conosco dai tempi in cui ero in Italia, ho giocato molte volte contro di lui. Ha fatto molto bene con l’Inter e ha raggiunto due volte la finale di Champions League, ha anche vinto lo scudetto. Non ci siamo allenati molto con lui, ma le idee sono chiare. Ci fa vedere molti video, parliamo tanto di tattica. E ora possiamo vedere i risultati in campo. Che si giochi con tre o due difensori centrali, l’idea è difendere bene. La cosa più importante è non subire gol. Il nostro primo obiettivo è non concedere reti, perché sappiamo che in attacco possiamo colpire in qualsiasi momento. Tutti dobbiamo correre e sacrificarci per il bene della squadra». Se l’Inter e l’Al Hilal dovessero passare il turno si scontrerebbero ai quarti di finale.