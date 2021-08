Koulibaly: «Insigne? Vogliamo tenerlo! Situazione difficile, ma concentrato»

Insigne rimane sullo sfondo tra gli obiettivi per l’attacco dell’Inter e il Napoli non ha intenzione di privarsene, nonostante la complessa situazione contrattuale. Il difensore Koulibaly, ai microfoni di “DAZN” al termine del match Napoli-Venezia, ha parlato del suo compagno di squadra.

CALORE DEI TIFOSI – Kalidou Koulibaly vuole che Lorenzo Insigne rimanga a Napoli e non usa giri di parole per esprimere il concetto: «Lorenzo è molto importante, vogliamo tenerlo con noi. So che è una situazione molto difficile quando rimane un solo anno di contratto, però lui è concentrato sul Napoli. Ci vuole aiutare e questo è molto importante. Ha bisogno l’affetto del pubblico, oggi l’abbiamo visto e sono molto felice per lui». La situazione del contratto di Insigne non è stata ancora risolta e il suo nome rimane tra quelli in uscita dal club partenopeo.