Koulibaly, l’ex agente gela Napoli: «C’è con l’Inter? No, dovrà festeggiare»

L’ex agente di Koulibaly, Bruno Satin, in collegamento a Radio Kiss Kiss ha dato una notizia che non farà piacere ai tifosi del Napoli. Il difensore, fresco campione d’Africa col Senegal, non ci sarà contro l’Inter. Il giocatore si unirà ai festeggiamenti nel suo Paese

OUT − L’agente Satin comunica l’assenza di Koulibaly in vista di Napoli-Inter: «Adesso il Senegal ha vinto, Kalidou è il capitano e adesso cominciano i giorni di festa. Sicuramente domani o dopodomani andrà dal presidente in Senegal, il giorno dopo andranno in città per festeggiare. Sicuramente il ragazzo non sarà a Napoli prima di sabato, nonostante lui sia un professionista non si sottrarrà da questi festeggiamenti come vorrebbero Luciano Spalletti e il Napoli. Da questa vittoria troverà nuove energie per finire questa stagione alla grande».