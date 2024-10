Koopmeiners salta Inter-Juventus? Le condizioni – TS

Teun Koopmeiners potrebbe veramente saltare la partita tra Inter e Juventus? Il giocatore è infortunato, le ultime da Tuttosport sulle condizioni fisiche.

INFORTUNIO – Teun Koopmeiners è tornato dal ritiro dell’Olanda e salterà gli impegni di UEFA Nations League con la sua nazionale, che giocherà contro Ungheria e Germania. Il giocatore si è fatto male con il Lipsia in Champions League e ha subito un’infrazione alla costola. Il centrocampista ha giocato comunque con il Cagliari 45 minuti poi è uscito per il fastidio che stava diventando importante. Koopmeiners farà ora altri esami e si sottoporrà ad una visita per capire l’entità reale dell’infortunio.

Koopmeiners, le possibili assenze

RISCHIO – Koopmeiners è stato a riposo nelle ultime ore e gli esami serviranno a capire se potrà ricominciare fin da subito ad allenarsi agli ordini di Thiago Motta. Nel caso in cui l’esito non sia positivo il giocatore rischia di saltare sia Juventus-Lazio di campionato che la partita contro lo Stoccarda in Champions League del 22 ottobre. Il 27 a San Siro poi ci sarà anche lo scontro diretto con l’Inter alle ore 18 e il dubbio sulle sue condizioni permane. Gli aggiornamenti arriveranno nelle prossime ore, per ora c’è cautela intorno alla situazione di Teun Koopmeiners.

fonte: Tuttosport