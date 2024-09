Koopmeiners informa: «Juventus con fame ed energia. Vogliamo vincere»

La Juventus accoglie in rosa l’ultimo acquisto del mercato estivo, Teun Koopmeiners. L’ex Atalanta si presenta in conferenza stampa, avvisando le avversarie sulle ambizioni del suo nuovo club.

DA BAMBINO – Teun Koopmeiners pochi minuti fa si è presentato di fronte ai giornalisti per raccontare le prime sensazioni da calciatore della Juventus: «Ciò che è più importante è la squadra. Non ci sono obiettivi personali, mi sono sentito subito parte della famiglia. Voglio integrarmi il più possibile, voglio sentirmi sempre al meglio per poter aiutare la squadra. Questi primi giorni sono stati fantastici. Avevo tantissime aspettative che sono state soddisfatte. Sono molto felice di aver iniziato questa nuova avventura. Da quando sono bambino seguo il campionato italiano e la Juventus. Quando sono arrivato in Italia ho visto quanto è eccezionale questo Club. Ho sempre pensato che sarebbe stato bello giocare qui e quando c’è stata l’opportunità non ho pensato ad altro. Ero convinto e fiducioso che sarei arrivato qui. Ci sono stati alti e bassi però ho sempre avuto molta fiducia e alla fine infatti è andata così. Sono concentrato per le prossime settimane».

Koopmeiners lancia la sfida alle avversarie della Juventus

FEELING – Teun Koopmeiners, poi, fissa gli obiettivi con la Juventus: «Al momento è importante procedere per gradi, partita dopo partita. Ci vuole tempo per conoscerci tutti. Poi i risultati arriveranno e riusciremo a essere più uniti. È chiaro che vogliamo vincere, è l’obiettivo di ogni atleta. Sono in forma, mi sono allenato molto intensamente e mi sento molto bene. Non ho problemi in questo senso, sono pronto per giocare. Il mister mi ha dato un ottimo benvenuto, è esigente e questo mi fa felice. Il feeling è positivo con tutta la squadra, c’è fame, energia ed è quello che mi entusiasma». Queste le parole di Koopmeiners a pochi giorni dal rientro in Serie A, dove la Juventus è attualmente seconda in classifica dopo la capolista Inter.