Koopmeiners e quell’Inter-Juventus a -13: prende quota un’ipotesi!

Tra tredici giorni ci sarà Inter-Juventus, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18. I bianconeri sono in ansia per le condizioni di Teun Koopmeiners.

LA NOTIZIA – L’Inter si prepara per la gara della prossima giornata di Serie A contro la Roma, cui seguirà il derby d’Italia contro la Juventus. Per l’occasione, la squadra bianconera rimane in ansia per le condizioni di Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese, arrivato in estate dall’Atalanta per 60 milioni di euro, salterà la partita contro la Lazio per un fastidioso problema alla costola. Da capire se il giocatore potrà farcela contro Stoccarda e Inter, le prossime partite della Vecchia Signora subito dopo la sfida con la Lazio. Prende quota una forte ipotesi a tal proposito.

Koopmeiners assente in Inter-Juventus? Una sensazione

ULTIME – Come riferisce Paolo Aghemo, in collegamento dalla Continassa, ad oggi Koopmeiners è in dubbio per la partita contro l’Inter. Il giocatore infatti indosserà una sorta di tutore per risolvere il problema alla costola. Contro la Lazio è da escludere una sua convocazione, mentre con Stoccarda e Inter la situazione rimane tutta in evoluzione. Nel caso in cui, non dovesse avere più dolore, allora sarà considerare a disposizione di Thiago Motta. Ma ad oggi, la sua presenza per Inter-Juventus non è assolutamente certa. I bianconeri, che devono convivere anche con gli infortuni di Gleison Bremer (stagione finita) e Nico Gonzalez, hanno ricevuto notizie negative anche dagli USA.