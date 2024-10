Koopmeiners, forfait praticamente certo con la Lazio! E con l’Inter?

L’infortunio di Teun Koopmeiners sembra essere più serio del previsto in casa Juventus. Con la Lazio è a fortissimo rischio. Dubbi contro l’Inter.

L’INFORTUNIO – Teun Koopmeiners potrebbe saltare la sfida cruciale contro l’Inter a causa di una frattura lievemente scomposta della seconda costa destra. L’infortunio, emerso durante l’ultimo match contro il Cagliari, sembrava inizialmente poca roba. Ma successivamente dopo aver lasciato la nazionale, è rientrato per fare gli esami con la Juventus. Lo scorso novembre, infatti, anche Manuel Locatelli fu costretto a lasciare il raduno della Nazionale italiana per una problematica identica, una frattura alla costola, e saltò proprio la sfida contro l’Inter e le successive partite.

Koopmeiners, infortunio e tempi di recupero prima dell’Inter

FERMO AI BOX – Koopmeiners, come riferisce Sportitalia, indosserà un tutore durante questa fase di riabilitazione. E contro la Lazio la sua assenza sarebbe quasi certa.. Contro l’Inter, la situazione resta incerta, poiché questo tipo di infortunio dipende molto dalla soglia del dolore del giocatore. Thiago Motta spera di recuperarlo per la sfida di domenica 27 ottobre. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il centrocampista olandese riuscirà a recuperare in tempo. Thiago Motta, dopo aver perso Bremer e Nico Gonzalez, rischia anche di perdere l’ex giocatore dell’Atalanta, arrivato a Torino in estate per 60 milioni di euro.