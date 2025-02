Koopmeiners: «Contro l’Inter diversi nel secondo tempo. Morale diverso»

Koopmeiners ha parlato insieme al suo allenatore Thiago Motta nella vigilia di Champions League. La Juventus dopo la vittoria contro l’Inter è pronta ad affrontare il PSV Eindhoven.

MORALE ALTO – Il PSV, spinto dal proprio pubblico, cercherà di ribaltare il 2-1 dell’andata. La Juventus non potrà permettersi cali di concentrazione, soprattutto dopo le difficoltà mostrate nella gestione del secondo tempo contro l’Inter. Teun Koopmeiners ha parlato in conferenza stampa nella vigilia alla vigilia di PSV. Il giocatore bianconero ha sottolineato come la vittoria contro l’Inter abbia dato fiducia: «Lo spirito è buono abbiamo preparato bene la partita e dopo l’Inter il morale è positivo. La squadra si sente bene, sarà una partita difficile e questo lo sappiamo. Vediamo domani, ma noi vogliamo vincere».

In Champions League una partita diversa rispetto l’Inter

PARTITA DIVERSA – Il giocatore durante la conferenza stampa ha continuato parlando della prossima sfida che sarà diversa rispetto a quella giocata contro i nerazzurri: «Partita diversa dall’Inter? Loro giocheranno con una formazione diversa, il risultato va calcolato su due partite. Giochiamo anche per la prima volta qui nel loro stadio e questo è un aspetto diverso. Loro hanno e avranno i tifosi adesso. Ricominciamo dal 2-1, ma non dobbiamo stare ad aspettare, vogliamo vincere per il risultato finale».

ENERGIE IN PIÙ – La chiosa finale del giocatore è sul match vinto in casa contro i nerazzurri: «Contro l’Inter si è visto che eravamo diversi tra primo e secondo tempo. Quando fai questo hai anche energia positiva per fare ancora meglio, anche in difesa ti senti più energico rispetto a quando non abbiamo palla».