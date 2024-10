Koopmeiners assente contro l’Inter? Un’idea per Motta nel caso

Teun Koopmeiners proverà a recuperare in vista della sfida tra Juventus e Inter del 27 ottobre. In caso di mancato rientro in campo per l’olandese, Thiago Motta potrebbe ricorrere a un’idea particolare.

LA SITUAZIONE – Teun Koopmeiners salterà gli impegni di Nations League con l’Olanda a causa di un problema alla costola che lo pone a rischio rispetto alla gara contro l’Inter del 27 ottobre. Il calciatore della Juventus si sottoporrà a breve a nuovi controlli volti ad accertare l’entità del fastidio, avvertito contro il Lipsia e riacutizzatosi durante la sfida con il Cagliari, che non gli consentirà di prendere parte neppure alla prossima gara di Serie A contro la Lazio. L’attesa è elevata in casa Juventus, ma il tecnico Thiago Motta ha un’idea in mente al modo in cui porre rimedio a tale problema.

Koopmeiners potrebbe saltare l’Inter! Il possibile sostituto sulla trequarti

LA SOSTITUZIONE – Al posto di Koopmeiners, sin dalla sfida con la Lazio, ci sarà Kenan Yildiz. Il giovane attaccante della Juventus può esercitare sia compiti da ala che da trequartista, motivo per cui il tecnico brasiliano è pronto a impiegarlo in una posizione ora scoperta a causa dell’assenza temporanea dell’olandese. Ciò è quanto riferito da TuttoSport, consentendo di avere un quadro più chiaro in caso di mancato recupero dell’ex Atalanta in vista della sfida con l’Inter.