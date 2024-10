Koopmeiners a rischio per Inter-Juventus? Le ultime

Le condizioni di Teun Koopmeiners preoccupano la Juventus in vista degli impegni che i bianconeri dovranno affrontare dopo la sosta: dopo la Lazio toccherà all’Inter in Serie A.

LA SITUAZIONE – Teun Koopmeiners è stato sostituito nel secondo tempo della gara, pareggiata per 1-1 dalla Juventus, contro il Cagliari a causa di un problema alla costola i cui primi segnali si erano già manifestati nella sfida contro il Lipsia. L’olandese non parteciperà agli impegni di Nations League con l’Olanda, dovendosi sottoporre a controlli funzionali all’accertamento di un’eventuale infrazione alla costola. Il prossimo impegno dopo la sosta sarà contro la Lazio, seguito da quello contro lo Stoccarda in Champions League e da quello con l’Inter in Serie A.

Koopmeiners salta l’Inter? Al contempo c’è chi si prepara al recupero con la Juventus

UN RECUPERO – Con l’olandese che rischia di essere assente in occasione del big match con l’Inter all’Allianz Stadium, vi è chi invece lavora per essere al meglio già per la sfida contro la Lazio. Si tratta di Timothy Weah, anch’egli non convocato dagli Stati Uniti a causa di un problema alla caviglia avvertito contro il Genoa nella penultima gara di Serie A, che tornerà presto ad allenarsi insieme alla squadra per rientrare in vista della Lazio. Con l’americano destinato al recupero prima della sfida con l’Inter, quelli di Koopmeiners e Nico Gonzalez restano i temi che tengono principalmente banco in casa bianconera in vista del derby d’Italia.