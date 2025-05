Konè ricorda: «Vittoria contro l’Inter ha dimostrato forza della Roma»

Manu Konè si è pronunciato sul successo della Roma contro l’Inter con il punteggio di 1-0, indicando il significato di tale vittoria per la propria squadra.

LA CONVINZIONE – Manu Konè ha parlato alle frequenze di Sky Sport in vista del prossimo match tra la sua Roma e la Fiorentina. Il calciatore giallorosso ha guardato alla sfida con l’entusiasmo generato dall’importante vittoria esterna contro l’Inter, per 1-0, del precedente turno di Campionato. Di seguito le sue parole: «La Roma ha sentito un gruppo solidale in campo, non era facile giocare contro l’Inter. La nostra non è stata fortuna, abbiamo disputato una partita che ci ha dimostrato di poter fare bene anche fuoricasa. Dopo aver battuto l’Inter in trasferta, per me, possiamo farlo anche contro Torino e Atalanta».

Konè e la speranza in vista di Roma-Fiorentina

LA FIDUCIA – Konè ha poi proseguito sottolineando lo stato della sua squadra: «La Roma è in un buon momento, non perdiamo da tanto tempo. Giocheremo come sempre per vincere, davanti ai nostri tifosi che ci incoraggeranno, siamo in fiducia. Il nostro obiettivo è ottenere una vittoria per guardare verso l’alto della classifica».