Kondogbia: “Inter, mi hai fatto crescere! Spalletti voleva che restassi”

Condividi questo articolo

“La Gazzetta dello Sport” ha intervistato Geoffrey Kondogbia, ex centrocampista dell’Inter ora al Valencia. Il francese ha parlato dei suoi ricordi in nerazzurro, del rapporto con Luciano Spalletti e delle ambizioni Champions League. Gli spagnoli affronteranno domani sera l’Atalanta sul prato di San Siro. Ritorno al passato per l’ex Monaco

LEGAMI – Tornerà a calcare il prato di San Siro e forse qualche ricordo potrebbe affannargli la mente. Geoffrey Kondogbia ha sofferto parecchio la pressione di uno stadio, e di un ambiente nerazzurro, carico di aspettative ai tempi. Ma domani sera contro l’Atalanta avrà altri pensieri per la testa. Certo, il passato all’Inter non si dimentica, soprattutto per la presenza di diversi amici ancora in nerazzurro: “Marcelo Brozovic, Samir Handanovic o Andrea Ranocchia, ma conservo anche il piacere di aver giocato in un grande club e tanta esperienza: all’Inter sono cresciuto come calciatore e come uomo. Il secondo è stato difficile, tanti cambi in panchina con Frank De Boer, Vecchi e Pioli, un ambiente complicato, ma l’esperienza mi è servita“.

STRADE DIVISE – Con Luciano Spalletti c’è stato un contatto fulmineo, ma Kondogbia conserva un bel ricordo del tecnico di Certaldo: “Mi ha lasciato una foto con dedica. Diceva più o meno ‘In bocca al lupo, ma te ne pentirai’. Il suo era un gesto di affetto fatto in modo scherzoso. Io mi trovavo benissimo con Spalletti e l’allenatore voleva che restassi, però io avevo già preso la mia decisione. Mi piaceva il progetto del Valencia, venivano da due anni complicati, credevo che le cose potessero cambiare e finora grazie a Dio è andata bene: abbiamo vinto un titolo dopo 11 anni e in Liga siamo arrivati due volte quarti“.

ADATTAMENTO – Le differenze tra Italia e Spagna sono piuttosto marcate a livello calcistico. Kondogbia ha superato i problemi mostrati nel nostro paese, approdando in un universo calcistico differente: “Diciamo che è molto diverso giocare in Spagna. Si dà più importanza al gioco, anche chi lotta per non retrocedere prova sempre a proporre e a tener palla. In Italia è tutto più chiuso e più fisico. Da voi vige la mentalità del ‘Chi non sbaglia vince’ qui quella del ‘Chi più ci prova vince’. Io sono per l’equilibrio: a volte si esagera in Italia, a volte qui. Ogni stile ha pregi e difetti e noi giocatori ci troviamo meglio o peggio da una parte o dall’altra, penso a Banega, a Immobile, a Luis Alberto oltre a me stesso, gli esempi sono tanti“.

RISPETTO – C’è spazio anche per un tema delicato: quello del razzismo: “Personalmente qui in Spagna non ho sofferto nulla, in Italia sì, diversi episodi. Però non si possono trarre conclusioni definitive: magari qualcuno le dice che qui gli è successo qualcosa e in Italia no. Allora ero più giovane, oggi se mi dovesse capitare non discuterei con nessuno: esco dal campo e basta. Anche se è una partita di Champions League o una sfida importante di Liga. È il momento di farla finita con i lamenti. Si continua a ripetere che dobbiamo far qualcosa, ma non si fa nulla. Ed è una questione di rispetto per sé stessi, le vittime del razzismo devono rispettarsi. Se sei in uno stadio dove la gente non ti vuole, te ne vai e discorso chiuso. Non giochi e a posto così, che quelli che non ti vogliono vedere giochino tra loro. Queste cose ci sono sempre state e bisogna smettere di lamentarsi. Noi calciatori non siamo le uniche persone vittime dei razzisti, nella vita altri sono trattati molto peggio di noi. Abbiamo una cassa di risonanza, ma nessuno l’ascolta. E allora te ne vai e basta. È semplice“.

Fonte: La Gazzetta dello Sport – Filippo Maria Ricci