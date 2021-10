Kondogbia: «Era Inter in costruzione. Tanti allenatori cambiati e senza CL»

Geoffrey Kondogbia ha rilasciato un’intervista a Marca ricordando anche il suo passato all’Inter sostenendo di come quella squadra fosse in costruzione con tanti allenatori diversi e senza Champions League da tanto tempo

INTER − Kondogbia ricorda il suo passato in nerazzurro: «Era un’Inter in costruzione. Erano tanti anni che la squadra non andava in Champions League ed era andata in contro a tanti cambiamenti. Il primo anno siamo finiti quarti ma il quarto posto non concedeva l’accesso in Champions League. Il secondo anno ci furono molti cambi di allenatore e l’arrivo del nuovo proprietario. Da allora ha cominciato a migliorare poco a poco».

Fonte: Marca