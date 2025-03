Kompany: «Troppi infortuni al Bayern Monaco? No scuse! Siamo coperti»

Kompany in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Bayern Monaco ed FC St. Pauli, ha parlato inevitabilmente dei tanti infortuni che hanno colpito ultimamente la squadra tedesca.

PROBLEMI IN DIFESA – Vincent Kompany non cerca scuse dopo i tanti infortuni che hanno colpito la squadra tedesca: «È un peccato che Davies e Upamecano non siano della partita. In questa stagione ci siamo già trovati in una situazione simile. È importante, in questi casi, come si reagisce a queste assenze. Per me non ci sono scuse. Il mio unico interesse è vincere la prossima partita senza trovare scuse. In questo momento abbiamo abbastanza difensori: Hiroki Ito e Josip Stanisic possono giocare in quel ruolo».

Problemi non solo tra i difensori! Kompany parla anche dell’infortunio di Neuer

ALTRI CASI – Anche il numero uno tedesco non sarà disponibile per un paio di partite, di lui ha continuato a parlare Kompany: «Dobbiamo concentrarci perché non abbiamo possibilità di fare passi falsi. Manuel Neuer ha subito un infortunio al polpaccio, è una zona molto sensibile. Ma questo non significa che sia grave, avrà solo bisogno di tempo».