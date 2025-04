Kompany lancia la sfida all’Inter: «Testa solo lì! Vogliamo vincere»

Vincent Kompany accantona il campionato perché alle porte c’è la sfida di Champions League contro l’Inter. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore del Bayern Monaco.

FOCUS – Dopo la vittoria in Bundesliga sull’Augsburg, Vincent Kompany sposta tutta la sua attenzione sulla Champions League. Alle porte c’è la sfida di martedì contro l’Inter per i quarti di finale. Ai giornalisti di Eurosport l’allenatore del Bayern Monaco dichiara: «La prossima sfida col Dortmund? Onestamente non ci sto ancora pensando. Ora c’è da pensare all’Inter, a quella che sarà una grande partita. Analizzeremo ciò che è cambiato rispetto all’ultima volta che ci abbiamo giocato contro».

Ora solo l’Inter nel mirino di Kompany: le sensazioni in casa Bayern Monaco

IL CALENDARIO – Vincent Kompany, che continua a fare i conti con infortuni pesanti, dopo il match di Champions League contro l’Inter dovrà vedersela col Borussia Dortmund in campionato. Il mister spiega sugli importanti impegni nel calendario del Bayern Monaco: «Sarà un Klassiker con una connotazione speciale perché loro giocano contro il Barcellona e noi contro l’Inter. Ci affronteremo e poi noi andremo a giocare a casa dell’Inter e loro giocheranno in casa contro il Barcellona. Insomma, ci sono tante variabili ma una cosa rimane sempre uguale: vogliamo vincere».