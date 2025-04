Kompany prova a dimenticare l’Inter: «Ho fame, passato non si cambia»

Kompany prova a dimenticare subito l’eliminazione in Champions League per opera dell’Inter. L’allenatore belga ha parlato già in conferenza stampa alla vigilia della gara di Bundesliga.

VOLTARE PAGINA – A due giorni dall’eliminazione in Champions League per mano dell’Inter, Vincent Kompany è ritornato a parlare in conferenza stampa e lo ha fatto per presentare la partita di Bundesliga contro l’Heidenheim. Il tecnico belga ha ovviamente risposto alla domanda sull’umore post San Siro. Queste le sue parole: «Penso che sia questo il nostro compito. È meglio che giochiamo di nuovo così velocemente. La priorità assoluta è quello che faremo nei prossimi 90 minuti contro l’Heidenheim. Al momento siamo molto pragmatici su tutto. Vogliamo sfruttare al massimo le nostre potenzialità per migliorare nella prossima partita. Il passato non si può cambiare. Nelle prossime partite potremo dimostrare quanto siamo bravi e cosa vogliamo fare. Sono naturalmente molto motivato e affamato. Non ho bisogno di molto per tornare pieno di energie il giorno dopo». Ora per la formazione tedesca non rimane che ipotecare il primo posto in campionato. Il Bayern si trova a più sei sul Bayer Leverkusen. I bavaresi scenderanno in campo domani, mentre il Bayer lo farà il giorno di Pasqua contro il St. Pauli.