Kompany non vede l’ora: «Visto tante partite dell’Inter, squadra top!»

Il Bayern Monaco di Vincent Kompany ha superato l’ostacolo Bayer Leverkusen e ai quarti di finale di UEFA Champions League affronterà proprio l’Inter. In un’intervista dopo la partita, il tecnico dei tedeschi su Sky Sport ha parlato proprio dei nerazzurri.

NUOVE DICHIARAZIONI – Vincent Kompany punta alla finale, che quest’anno si giocherà proprio a Monaco di Baviera. Prima però dovrà affrontare l’Inter ai quarti di finale. Una squadra tosta a costante, così come ha ribadito dopo la partita vinta col Bayer Leverkusen: «Ho visto tante partite dell’Inter, ha dimostrato di essere una squadra costante negli ultimi anni come negli anni in cui vinceva tanti trofei. Per quello che sta dimostrando in questo periodo devo dire che è veramente una squadra top! Sarà un avversario tosto, tra i più difficili che potessimo incontrare nel nostro cammino, ma siamo in questa competizione e siamo qui per partite come questa, sarà bello. Il nostro compito come allenatori è sempre quello di preparare la partita successiva, e durante la sosta per le nazionali vedremo cosa ci offre l’avversario».