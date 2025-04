Kompany ieri a San Siro: «Ho guardato avanti!» Poi sugli infortuni

Kompany ieri a San Siro per assistere a Milan-Inter di Coppa Italia. Ne ha parlato in conferenza stampa, dove si è espresso anche su qualche infortunato.

TEMPO LIBERO – Vincent Kompany ieri a San Siro come spettatore di Milan-Inter, andata delle semifinali di Coppa Italia. L’allenatore dei bavaresi ha voluto visionare da vicino la prossima avversaria in Champions League della Beneamata. Queste le sue parole in conferenza stampa, alla vigilia del match con l’Augsburg: «Le mie notti sono sempre corte. Il calcio mi tiene molto impegnato, è sempre piacevole. Ieri, nel mio tempo libero, è stata l’occasione per guardare un passo avanti. Oggi, invece, l’attenzione è tutta su Augsburg. Guardo sempre il calcio nel mio tempo libero, non importa quale squadra. È in parte un hobby, in parte un lavoro. L’agenda mi ha permesso di guardare una partita rilevante». In casa Bayern, dal punto di vista degli infortuni, non è di sicuro un periodo positivo. Infatti, contro l’Inter, i tedeschi potrebbero fare a meno di tre quinti della difesa con i soli Dier e Kim disponibili.

Non solo Milan-Inter, Kompany parla pure della fascia sinistra

TERZINI – A sinistra, invece, dopo il gravissimo infortunio di Davies (stagione finita), nelle ultime ore anche il sostituto Raphael Guerreiro ha registrato qualche problema fisico. Ecco le parole di Kompany: «Abbiamo alcune opzioni per il ruolo di terzino. Si può anche essere creativi. La cosa importante è che abbiamo fiducia e questo non cambia il fatto che dobbiamo andare a tutto gas».