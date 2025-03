Kompany già focalizzato: «Non vedo l’ora di giocare contro l’Inter»

Kompany focalizzato già verso il doppio confronto ai quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Le sue parole dopo la vittoria sul Bayer Leverkusen.

QUARTI TITANICI – Così come l’Inter, ieri sera, anche il Bayern Monaco ha vinto la partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. I bavaresi hanno stravinto il duello tutto tedesco contro il Bayer Leverksusen, tant’è che dopo il 3-0 dell’andata, la squadra di Vincent Kompany si è ripetuta alla Bay Arena vincendo 2-0. Il tecnico belga ha parlato ai canali ufficiali del club e al contempo ha fatto già riferimento alla prossima partita contro l’Inter che si terrà ad aprile: «Penso che i ragazzi abbiano dimostrato ancora una volta oggi quanto siano affamati, cosa vogliono ottenere. Abbiamo vinto e non voglio vantarmi troppo. Ho pensato che il secondo tempo fosse molto interessante. Nel primo tempo, abbiamo mostrato il nostro normale pressing e ci siamo mossi bene dietro. Sapevamo che non avremmo avuto molte occasioni, ma ne abbiamo create alcune. Nel secondo tempo, ci siamo difesi bene anche se avevano molti giocatori offensivi in ​​campo. Ma abbiamo resistito, abbiamo difeso i cross e siamo stati comunque una minaccia. È stato un buon equilibrio. Non vedo l’ora di giocare contro l’Inter, ma prima ci sono delle partite. Il mio lavoro è sempre quello di preparare la partita successiva. Non vediamo l’ora di giocare a Milano».