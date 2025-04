Kompany ci ricasca: «Bayern Monaco non ha ancora perso con l’Inter»

Vincent Kompany ha parlato alla vigilia del match di Bundesliga tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund. Il tecnico belga, oltre a tornare sul match d’andata contro i nerazzurri, non ha escluso il recupero di Kingsley Coman e Aleksandar Pavlovic per il ritorno contro l’Inter.

L’ANDATA – Vincent Kompany si è pronunciato nella conferenza stampa della vigilia di Bayern Monaco-Borussia Dortmund, match di cartello del prossimo turno di Bundesliga. Il tecnico belga è tornato, inevitabilmente, anche sulla sconfitta casalinga contro l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League. A proposito del match contro i nerazzurri, questa è stata la sua analisi: «Reazione? Non appare ancora come una sconfitta, la nostra, dato che abbiamo il ritorno. Ci sono state molte cose positive nel match contro l’Inter. Non abbiamo vinto, ma non abbiamo ancora perso».

Kompany sui possibili rientri contro l’Inter: Bayern Monaco spera

RIENTRI AUSPICATI – Kompany ha poi proseguito esprimendosi sui possibili recuperi di alcuni calciatori importanti in vista del ritorno dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Il belga si è riferito, in particolare, alla situazione relativa a Kinglsey Coman e Aleksandar Pavlovic: «Loro due si alleneranno oggi e poi vedremo. Non mi aspetto dei cambiamenti rispetto a quanto visto all’andata contro i nerazzurri».