Kolo Muani verso l’Inter: «Spero che il buon momento continui!»

Randal Kolo Muani sarà prossimo avversario dell’Inter in campionato. L’attaccante della Juventus ha riassunto i suoi primi momenti da giocatore bianconero su Sky Sport.

SFIDA – La Juventus attende all’Allianz Stadium l’Inter questa domenica alle ore 20.45. I bianconeri hanno ottenuto per la prima volta con Thiago Motta tre vittorie consecutive tra campionato e Champions League. Il momento è positivo e coincide con il derby d’Italia, che quindi sarà caldissimo. Simone Inzaghi e i suoi non possono sbagliare, anche il Napoli ha lo scontro diretto con la Lazio nel sabato di A.

Kolo Muani prima di Juventus-Inter!

MOMENTO – Kolo Muani, nuovo bomber della Juventus, ha detto questo: «Ho parlato con l’allenatore, ho parlato anche con i miei compagni e mi trovo molto bene con tutti. Francamente mi sento bene in questo momento, si lavora molto, ma lavoro bene. Per me è stato un grande cambiamento rispetto alla Ligue 1. Qui si lavora molto di più, si fatica di più. Il calcio è molto più tattico e ho fatto un ottimo debutto. I miei compagni mi hanno aiutato molto, mi hanno dato i palloni giusti e ho saputo sfruttarli. Ripeto, sono molto contento di essere qui a Torino e spero che questo buon momento continui anche in futuro»