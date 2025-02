Kolo Muani: «Juventus-Inter grande sfida! Vogliamo tre punti»

Randal Kolo Muani non ha solamente parlato del suo ambientamento nel mondo bianconero su Sky Sport. L’attaccante ha guardato anche alla sfida tra Juventus e Inter.

DERBY – Randal Kolo Muani sta vivendo un momento più che positivo con la Juventus nonostante sia arrivato da poco dal PSG in Francia. L’attaccante ha fatto il suo esordio contro il Napoli al Diego Armando Maradona e nelle ultime quattro partite ha segnato cinque gol. Due doppiette con Empoli e Como, che tra l’altro hanno portato sei punti ai bianconeri. Domenica ci sarà l’Inter all’Allianz Stadium e sarà un match decisivo per entrambe le squadre. Simone Inzaghi e i suoi lottano per lo scudetto, Thiago Motta invece insegue il quarto posto per la Champions League. Kolo Muani, a pochi giorni dalla gara, ha detto: «E’ una grande sfida, grandissima. E’ un derby. Bisogna prepararsi al meglio ed è quello che stiamo facendo in questi giorni. Penso che domenica sarà una grande partita, la migliore occasione per mostrare quello di cui siamo capaci non solo ai nostri tifosi ma a tutti quelli che guarderanno la partita. Starà a noi di mostrare il nostro livello più alto, sudare la maglia per portare a casa i tre punti».