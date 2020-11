Kolarov, tanti auguri! Primo compleanno con la maglia dell’Inter

Kolarov, arrivato all’Inter in estate nel corso del mercato estivo, oggi festeggia il suo primo compleanno a tinte nerazzurre. I migliori auguri da tutta la redazione di Inter-News.it

BUON COMPLEANNO – Kolarov, tanti auguri! Oggi il giocatore serbo arrivato dalla Roma nel corso del mercato estivo, spegne ben trentacinque candeline. Voluto fortemente da Antonio Conte per via della sua esperienza internazionale, il calciatore è stato impiegato subito in campionato a causa delle diverse indisponibilità e nel ruolo di centrale difensivo (a sinistra). Oggi, con il ritorno di tutti i difensori titolari dell’Inter, il calciatore avrà finalmente il tempo di adattarsi e capire i meccanismi del suo nuovo tecnico. Intanto oggi festeggia il primo compleanno con la maglia dell’Inter!